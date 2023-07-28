В больнице брянской Навли появился дизельный генератор

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В центральной районной больнице брянской Навли появился дизельный генератор. Его приобрели за деньги областного бюджета. Это устройство обеспечит бесперебойную работу медицинского учреждения. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Мощность генератора – 80 киловатт. Устройство уже ввели в эксплуатацию.

Если вдруг возникнут непредвиденные ситуации, в которых центральная станция не сможет организовать бесперебойную работу электрической сети, генератор сможет дать пациентам гарантию на безопасное и качественное лечение.