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Общество28 июля 2023 20:06

В больнице брянской Навли появился дизельный генератор

Устройство предназначено для бесперебойной работы медицинского учреждения
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В центральной районной больнице брянской Навли появился дизельный генератор. Его приобрели за деньги областного бюджета. Это устройство обеспечит бесперебойную работу медицинского учреждения. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Мощность генератора – 80 киловатт. Устройство уже ввели в эксплуатацию.

Если вдруг возникнут непредвиденные ситуации, в которых центральная станция не сможет организовать бесперебойную работу электрической сети, генератор сможет дать пациентам гарантию на безопасное и качественное лечение.

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