В Брянской области прошла спартакиада среди членов Всероссийского общества инвалидов

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

В брянском поселке Белые Берега прошла спартакиада среди членов Всероссийского общества инвалидов. Событие на базе физкультурно-оздоровительного комплекса проходило под девизом: «Ограниченные возможности – время особых побед». Об этом сообщают в Фокинской районной администрации Брянска.

Фото: Фокинская районная администрация Брянска.

На одной площадке собрались люди огромной силы воли, с позитивным настроем и желанием заниматься спортом.

Среди участников – 30 человек с ограниченными возможностями здоровья. Они соревновались в испытаниях по шашкам и дартсу (среди мужчин и женщин), по шахматам (среди мужчин).

Все победители и призеры получили грамоты и призы от Фокинской районной администрации.

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