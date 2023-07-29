Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области вторые сутки ищут 85-летнего Александра Крюцкова. Мужчина 27 июля заблудился в лесу недалеко от поселка Новый Раздел , Почепского района. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Родные стали тревожиться после того. Как мужчина не вернулся из леса. Они обратились за помощью. Через несколько часов на место прибыли несколько поисковых групп.

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

- В первый вечер и ночь после пропажи, помимо родственников, в поисковых мероприятиях были задействованы 14 добровольцев из нашего отряда и 11 сотрудников полиции,- рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Старшим на месте были определены первостепенные задачи и сформированы поисковые группы, которые незамедлительно отправились в лес.

Поиски до сих пор продолжают.

Из-за болотистой и трудно проходимой местности на подмогу вызвали отрядный болотоход «Лесник». На месте поиска находятся больше 20 добровольцев. В ближайшее время ожидают прибытие еще несколько экипажей поисковиков.