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Общество28 июля 2023 15:31

В Брянске скоро откроют стадион «Камвольщик»

О дате открытия сообщат дополнительно
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска скоро откроют стадион «Камвольщик». Еще чуть-чуть и «Камвольщик» мог бы превратиться в долгострой из-за недобросовестного подрядчика, контракт с которым разорвали. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Сейчас на стадионе работают сотрудники дорожного управления города Брянска. Они устраняют недоделки. В порядок привели трибуны, заработала ливневая канализация, ступени главной входной группы выложили тротуарной плиткой, поправили забор и калитки. Сейчас дорожники устанавливают флагштоки, благоустраивают контейнерную площадку, проводят общее благоустройство.

О дате официального открытия спортивного объекта сообщат дополнительно.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

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