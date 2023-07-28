В Брянске скоро откроют стадион «Камвольщик»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска скоро откроют стадион «Камвольщик». Еще чуть-чуть и «Камвольщик» мог бы превратиться в долгострой из-за недобросовестного подрядчика, контракт с которым разорвали. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Сейчас на стадионе работают сотрудники дорожного управления города Брянска. Они устраняют недоделки. В порядок привели трибуны, заработала ливневая канализация, ступени главной входной группы выложили тротуарной плиткой, поправили забор и калитки. Сейчас дорожники устанавливают флагштоки, благоустраивают контейнерную площадку, проводят общее благоустройство.

О дате официального открытия спортивного объекта сообщат дополнительно.