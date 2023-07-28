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Общество28 июля 2023 15:17

В Брянске больше 150 собак из приюта обрели хозяев

Сейчас в приюте для животных находятся 140 четвероногих
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске больше 150 собак из приюта обрели хозяев. Специалисту муниципального приюта отдали четвероногих в добрые руки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Сейчас здесь находятся 140 собак. На днях на территории установили 10 «однокомнатных» вольеров. На следующей неделе для «карантинных» животных установят 20 новых вольеров, которые рассчитаны на двух собак.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Большинство наших постояльцев попадают к нам сломленными, обиженными человеком - выброшенные на улицу, нередко раненные, - рассказал директор приюта Сергей Антонов. - Здесь они немного приходят в себя, заново учатся доверять людям. У некоторых находятся новые хозяева, которые души в них не чают, как будто всегда были вместе

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