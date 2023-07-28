На Брянщине православные отмечают День крещения Руси

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области 28 июля православные отмечают День крещения Руси. Также чтят память святого равноапостольного князя Владимира , сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В этот день по традиции во всех храмах и церквях проходят службы. Основные пройдут во Владимирском храме храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира, который находится в поселке Октябрьский города Брянска.

Напомним, киевский князь Владимир Святославич принял крещение в 988 году. В 990-е годы начали строить первые каменные и деревянные церкви. В целом процесс христианизации Древней Руси завершился к XII–XIII векам. Крещение способствовало расцвету культуры, распространению грамотности и книжности, развитию зодчества и других форм искусства. Кроме того, принятие христианства позволяло ввести Русь в число ведущих европейских держав своего времени и значительно повысить ее международный статус.

Во всех храмах и церквях Брянщины 28 июля раздастся колокольный звон – благовест.