Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске после ремонта на улице Молодой Гвардии затаивается вода. Это главный недостаток, на который подрядчику после окончания ремонта указала комиссия по приемке. В ее состав вошли представители управления и комитета по ЖКХ, районной администрации, бежицкого дорожного управления, представители подрядчика, сотрудники ГИБДД. Специалисты работали здесь 27 июля, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Застой воды в отдельных местах Молодой Гвардии устранят с помощью устройства накопительных колодцев, - рассказали в мэрии города. - В числе остальных недостатков, на которые указано подрядчику - необходимость разровнять грунт в районе нескольких тепловых камер, отсутствие пандуса возле остановки общественного транспорта, а также знаков приоритета и парковки на некоторых участках.

Ремонт улицы провели на участке от улицы Ново-Советской до улицы Дружбы. Протяженность участка – не больше одного километра. На участке от улицы Ново-Советской до улицы Мира по обеим сторонам проезжей части подрядчик построил 400 метров тротуаров. Пандусы выполнили почти идеально. Улицу освещают больше 40 фонарей на новых опорах. Ремонт, начавшийся в мае, подрядчик завершил раньше срока. Официально муниципальный контракт заканчивается в сентябре. Стоимость составила 30 миллионов рублей.

Также комиссия по приемке проверила качество работ на другом отрезке улицы Молодой Гвардии - от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова. Объект был переходящим, дорогу делали с мая прошлого года. Особенность капремонта стало строительство участка ливневой канализации. Теперь обе части Молодой Гвардии будут находиться на пятилетней гарантии подрядчика.