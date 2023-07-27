Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

До конца 2023 года на улицы Брянска выйдут 100 новых троллейбусов. Они будут ходить по маршрутам №14, 12 и 13. Об этом сообщает начальник отдела по транспорту городской администрации Игорь Чубчиков.

Новые троллейбусы также будут ездить и по маршруту №2. Его городская администрация планирует продлить до железнодорожного вокзала Брянск-I. А еще на новых троллейбусах можно будет прокатиться по новому маршруту №7 «Мясокомбинат - юрфак БГУ».

Игорь Чубчиков отметил, что троллейбусы поступят в рамках реализации проекта по модернизации общественного транспорта.