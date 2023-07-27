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Общество27 июля 2023 12:42

Депутаты Брянской областной Думы утвердили Миронову и Петроченко на должности замов губернатора

Теперь они будут работать без приставки «и.о.»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Депутаты Брянской областной Думы утвердили Валентину Миронову и Александра Петроченко на должности заместителя губернатора. Теперь они лишились приставки «и.о.». Окончательное решение приняли во время очередного заседания областной Думы 27 июля.

Валентина Миронова работает в должности временно исполняющей обязанности заместителя губернатора с мая этого года. Она курирует образование и культуру.

Александра Петроченко назначили в апреле. Он отвечает за вопросы безопасности в Брянской области.

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