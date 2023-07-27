В Брянской области участники СВО получат до 400 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области участники СВО, в дополнение к уже действующим мерам поддержки, получат от 100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Данная мера поддержки предусмотрена в случае ранения. Размер выплаты зависит от степени ранения. Такое решения приняли 27 июля депутаты областной Думы на очередном заседании. Об этом сообщает губернатор Брянской Области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

400 тысяч рублей участники СВО получат в случае тяжелого ранения, 200 тысяч – за среднее и 100 тысяч рублей – за легкое.

- Важно, что мера поддержки предоставляется в связи с каждым случаем ранения, - сказал Александр Богомаз. -Мы и дальше будем поддерживать защитников Родины и их семьи. Помогать им - это наш святой долг!