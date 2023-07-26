Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянской области 27 июля ожидают ливни с грозами и градом. Местами ветер усилится до 18 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России оп Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения электроснабжения, ухудшения дорожных условий, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждения крыш зданий, падения деревьев.

Брянцев просят соблюдать все меры безопасности и рекомендуют обращаться за помощью по телефонам «101» или «112».