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Общество26 июля 2023 19:09

В Брянской области 27 июля ожидают ливни с грозами и градом

Порывы ветра при непогоде достигнут 18 метров в секунду
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянской области 27 июля ожидают ливни с грозами и градом. Местами ветер усилится до 18 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России оп Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушения электроснабжения, ухудшения дорожных условий, обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждения крыш зданий, падения деревьев.

Брянцев просят соблюдать все меры безопасности и рекомендуют обращаться за помощью по телефонам «101» или «112».

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