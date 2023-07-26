Военный суд приговорил к 22 годам колонии Сергея Белавина, взорвавшего железную дорогу в Брянской области

Фото: СК РФ.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии украинского диверсанта Сергея Белавина, который обвиняется в подрыве железнодорожных путей на территории Брянской области летом 2022 года. Об этом сообщает ТАСС в телеграм-канале

Напомним, 9 июля 2022 года прогремел взрыв на 153-м километре перегона станций Песчаники - Робчик Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. Взрывное устройство сработало как раз в момент приближения грузового поезда. В результате были повреждены участок полотна и грузовой поезд, на 10 часов было прервано движение на перегоне.

Среди людей тогда никто не пострадал.

- В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, - сообщил глава брянского региона Александр Богомаз 9 июля 2022 года на своей странице в телеграм-канале.