Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске борются с несанкционированной торговлей. Очередной рейд провели в Бежицком районе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Специалисты отдела по организации торговли городской администрации Брянска, сотрудники Бежицкой районной администрации, работники дорожного управления прошлись по улицам 22-го Съезда КПСС, Литейной, Дружбе и Почтовой.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Рейды здесь проводят практически каждый день. Протоколов выписывают много. И все же «уличные бизнесмены» не хотят торговать на ярмарках выходного дня. Отказываются становиться индивидуальными предпринимателями. Не желают платить налоги.

На это раз выписали восемь протоколов по статье административного кодекса «Торговля в неустановленных местах». За подобное нарушение уличным торговцам грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей. Рабочие городского дорожного управления сразу же разобрали палатки, увезли прилавки.

- Участники рейда не только наказали нерадивых предпринимателей, но и, возможно, кому-то из потенциальных покупателей сберегли здоровье, - говорят в мэрии города. - Ведь ни один нелегальный продавец не предоставил документы, указывающие происхождение овощей и фруктов.