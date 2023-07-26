Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Над Брянщиной 28 июля прольется колокольный звон. Благовест раздастся во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Он возвестит о Дне крещения Руси. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!» прозвучит в каждом храме по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Впервые волна единовременного перезвона объединила православные храмы и монастыри, расположенные на канонической территории Московского Патриархата, в 2012 году, - рассказали в Брянской епархии.