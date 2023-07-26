Фото: "Веселый фермер". Работа Николая БАБАЯНЦА.

Брянские фотографы победили в конкурсе черно-белой фотографии имени Костылева. Лучшими признали работы Тамары Цилиакус, Николая Бабаянца и Владимира Хроменкова. Об этом сообщают организаторы.

Фото: "Утро на даче". Работа Тамары ЦИЛИАКУС.

Фотомастер из Дубровки Николай Бабаянц стал дипломантом в номинации «Свободная тема». Тамара Цилиакус отмечена в двух номинациях - «Пейзаж» и «Свободная тема». В номинации «Свободная тема» специальный приз получил Владимир Хроменков.

Фото: "Август". Работа Владимира ХРОМЕНКОВА.

Конкурс черно-белой фотографии проводят ежедневно. Эту традицию брянские фотографы поддерживают с 2016 года.

Возрастное ограничение – 12+