Два муниципалитета Брянщины победили в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Два муниципалитета Брянщины победили на VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов. создания комфортной городской среды. Это - Стародубский муниципальный округ с проектом «Благоустройство территории cквера «40 лет Победы» и Суражский муниципальный район с проектом «Благоустройство городского парка». Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Проекты, представленные на конкурс, проходят техническую и квалификационную экспертизы, затем их оценивают члены межведомственной рабочей группы, - рассказал глава брянского региона. - Победителей определяет Федеральная комиссия, которую возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин. В 2023 году было подано 496 заявок.

Стародубскому муниципальному округу выделили - 72,3 миллиона рублей, Суражскому муниципальному району также 72,3 миллиона рублей. Заслуженную награду руководителям муниципалитетов вручил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

- Сегодня на государственном уровне уделяется большое внимание развитию малых городов и населенных пунктов, - отметил Александр Богомаз.- И это не случайно. Именно в малых городах, поселках, селах бережно хранят традиции добрососедства, взаимопомощи, в этом их уникальность!

По инициативе президента России Владимира Путина в нашей стране проводят конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды «Развитие малых городов и исторических поселений». В конкурсе принимают участие малые города и исторические поселения.