В Брянской области 26 июля ожидают ливни с грозами и градом

Фото: пресс-служб Брянской городской администрации.

В Брянской 26 июля области ожидают ливни с грозами и градом. Местами скорость ветра усилится до 18 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к чрезвычайным ситуациям. Возможны нарушение электроснабжения, ухудшения дорожных условий, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев.

Брянцев просят соблюдать все необходимые меры безопасности.

- В Брянской области ожидают ливни с грозами и градом

- Обратиться за помощью можно по телефону «101», «112», - говорят в региональном МЧС. - «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Брянской области - 8(4832)443-000.