Брянские эксперты выразили свое мнение по поводу лучших проектов создания комфортной городской среды

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в России проводится конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды «Развитие малых городов и исторических поселений». В конкурсе принимают участие малые города и исторические поселения нашей страны.

Сразу два муниципалитета Брянской области: Стародубский муниципальный округ с проектом «Благоустройство территории «Сквера 40-лет Победы» и Суражский муниципальный район с проектом «Благоустройство городского парка» стали победителями VIII Всероссийского конкурса лучших проектов. Стародубскому муниципальному округу выделили - 72,3 миллиона рублей, Суражскому муниципальному району также 72,3 миллиона рублей. Заслуженную награду руководителям муниципалитетов вручил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Энварович Файзуллин.

- Сегодня на государственном уровне уделяется большое внимание развитию малых городов и населенных пунктов, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграмм-канале. - И это не случайно. Именно в малых городах, поселках, селах бережно хранят традиции добрососедства, взаимопомощи, в этом их уникальность!

Свое мнение по данному поводу высказали и брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что вовсе не главное то, что правительство выделило двум городам по 72,3 миллиона рублей. По мнению эксперта, сумма не заоблачная ни на фоне вложений нашего региона в благоустройство, ни на фоне пятимиллиардного бюджета конкурса.

- Важнее, что муниципалитеты приняли участие в конкурсе, проявили активность, - сказал Валерий Алексеевич. - Сам конкурс – это стимул к конструктивному творчеству, к инициативе снизу.

А еще экчперт добавил, что конкурс, « заставляет «шевелиться» муниципальных чиновников, напоминает им, что никакая текучка и рутина не должны заслонять главное, стремление к цели – к улучшению жизни земляков».

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов привел следующие данные: в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды победителями признаны 152 проекта, набравшие от 83,912 до 68,456 баллов. Стародуб занял 143 место с результатом 70,03 балла, Сураж на 151 месте с 68,471 балла.

Также аналитик рассказал, что «семь регионов ЦФО, включая соседние Орловскую и Калужскую области, выиграли по три гранта. Костромская область стала единственной в ЦФО, защитившей только один проект, но с результатом в 78,109 балла – второе место в общероссийском зачёте. Остальным, как и Брянщине, досталось по два гранта».

- Ну что ж, не хуже всех, - заметил Юрий Николаевич. - Вряд ли этот результат можно счесть значимой победой, но как шаг вперёд он, несомненно, важен.

Руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров поддержал мнение брянского губернатора о том, что в малых городах, поселках, селах бережно хранят традиции добрососедства и взаимопомощи.

- Отрадно видеть, что люди верят в настоящее и будущее своей страны, своего региона, и понимают, как важно в настоящий момент быть сплоченными и едиными! – сказал Руслан Александрович.

А создание комфортной городской среды в таких муниципальных образованиях эксперт назвал «одним один из важных инструментов сохранения и укрепления территориальной целостности государства и его исторического наследия».

Ведущий научный сотрудник (Брянский филиал РАНХиГС) Екатерина Карпенко, кандидат социологических наук Член общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг при департаменте здравоохранения Брянской области Екатерина Карпенко, считает, что «именно малые города являются хранителями и источником духовных ценностей, самобытности и исторической памяти. »

- С точки зрения экономики, малые города являются притягательными для внутреннего туризма, но при условии соответствующей инфраструктуры, - отметила Екатерина Викторовна. - Поэтому выделение средств на поддержку проектов - весомый вклад в экономику Брянской области, имеющий долгосрочный эффект.