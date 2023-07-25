Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске строят 138-квартирный дом для переселенцев из аварийного жилья. Объект на улице Витебской возводят с опережением графика. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Ежедневно на возведении дома работают около 55 строителей. Возведение планируют закончить в конце третьего квартала 2023 года. Цена муниципального контракта - больше 335 миллионов. рублей.

Коробку здания сделают уже к 1 августа. В пятиэтажке установили окна, в четырех подъездах проводят чистовую отделку, в квартирах – шпаклевку стен. Сейчас укладывают плитку обустраивают санузлы. В ближайшее время планируют приступить к покраске полов, укладке линолеума, поклейке обоев. Завершают штукатурку стен в пятом и шестом подъездах, после подрядчик начнет дальнейшую отделку.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- После демонтажа второго башенного крана (первый башенный кран уже демонтирован в связи с окончанием монтажных работ) на освободившейся территории начнется прокладка инженерных подземных коммуникаций: канализации, водопровода, газопровода, - рассказали в мэрии города. - Параллельно проведут работы по благоустройству прилегающей дворовой территории. Ее площадь увеличат за счет отсыпки оврага и расчистки территории, граничащей с новостройкой.

В новый дом переселят жителей больше чем из 20 домов, признанных аварийными. В новостройке будет пять этажей, 98 однокомнатных квартир (от 29,81 до 37,58 квадратных метов), 39 двухкомнатных (от 46,91 до 53,84 квадратных метров), одна трехкомнатная (65,36 квадратных метров). Новые квартиры построены в формате «заезжай и живи». Дом строят в рамках реализации программы по переселению из аварийного жилого фонда.