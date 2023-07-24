В Брянской области прошел фестиваль авторской песни «Три колодца-2023»

Фото: администрация города Фокино Брянской области.

В Дятьковском районе в 18-й раз прошел фестиваль «Три колодца-2023». Праздник бардовской песни состоялся с 21 по 23 июля у родника с одноименным названием. Об этом сообщают в администрации города Фокино.

Событие посвятили 80-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Среди участников фестиваля был Коллектив Фокинского КАП «Шанс». Клуб наградили грамотой лауреата за исполнения патриотических песен. Лауреатом третей степени среди детей и подростков стала Барсукова Виктория.

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