Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды24 июля 2023 11:37

В Брянской области прошел фестиваль авторской песни «Три колодца-2023»

Событие состоялось в Дятьковском районе в 18-й раз
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: администрация города Фокино Брянской области.

Фото: администрация города Фокино Брянской области.

В Дятьковском районе в 18-й раз прошел фестиваль «Три колодца-2023». Праздник бардовской песни состоялся с 21 по 23 июля у родника с одноименным названием. Об этом сообщают в администрации города Фокино.

Событие посвятили 80-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

Среди участников фестиваля был Коллектив Фокинского КАП «Шанс». Клуб наградили грамотой лауреата за исполнения патриотических песен. Лауреатом третей степени среди детей и подростков стала Барсукова Виктория.

Возрастное ограничение – 0+

КультураКАРТИНА ДНЯ