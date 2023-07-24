Фото: "Пламя труда32".

Школьница из брянского Дятькова попала в финал «Большой перемены». Четвертый сезон конкурса в России стартовал 28 марта.Это конкурс для учащихся школ и студентов на базе платформы «Россия – страна возможностей». Цель проекта – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны.

Ученица 6-а класса Дятьковской средней общеобразовательной школы №1, Суходолова Валерия приняла участие в конкурсе. Об этом сообщает издание «Пламя труда32».

Конкурс прошел по 12 различным направлениям. Валерия выбрала направление «Помни».

- Мы должны быть благодарными потомками, говорит школьница в своем конкурсном видеоролике.

Валерия стала финалисткой и получила путевку в международный детский центр «Артек». Там она стала призером по итогам финала.также школьницу включили в состав хореографической группы. А еще она принимала участие в масштабном концерте к закрытию «Большой Перемены» среди 5-7 классов на «Артек-Арене» .