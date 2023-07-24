В Брянске завершился фестиваль «Волшебный мир дерева»

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В Брянске завершился трехдневный фестиваль «Волшебный мир дерева». Он проходил с 21 по 23 июля. Событие посвятили Дню рождения заслуженного работника культуры РФ, создателя парка-музея им. А.К. Толстого, почетного гражданина города Брянска, поэта Валентина Динабургского. И состоялся фестиваль в парке-музее Алексея Толстого. Об этом сообщают в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В рамках фестиваля провели выставку изделий мастеров народного творчества, были проведены мастер-классы по работе с деревом и экскурсия по парку «Там на неведомых дорожках...». Мастера-резчики закончили основную работу над фигурами медведя, льва и обезьяны. Теперь они тоже станут частью коллекции деревянных скульптур парка Алексея Толстого.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Завершили фестиваль торжественная часть, презентация деревянных фигур, большой концерт кавер-группы "Лето" и танцевальная программа.

Возрастное ограничение – 0+

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.