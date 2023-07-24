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Экономика24 июля 2023 7:12

Сотрудники Брянскэнерго приняли участие в командно-патриотической игре

Она прошла в минувшие выходные на полигоне «Остров Свободы» в клубе активного отдыха
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

Первичная профсоюзная организация филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» организовала для энергетиков корпоративную командную игру. Она прошла в минувшие выходные на полигоне «Остров Свободы» в клубе активного отдыха.

В турнир были вовлечены более 70 человек – работники энергопредприятия и члены их семей. Для выполнения цели по захвату флага команды-противника участникам пришлось приложить немало усилий, продемонстрировать ловкость и точность, сообща разрабатывать тактику ведения боя. Желание победы пробудило в участниках азарт, побудило к совместному поиску решения задач.

После завершения турнира участники мероприятия обсудили результаты игры и полакомились приготовленными угощениями.

«Командообразующие игры и другие мероприятия, организованные профсоюзом, позволяют разнообразить досуг энергетиков, способствуют сплочению коллектива, формированию командного духа», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС