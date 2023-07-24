Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский «Спартак» одержал пять побед на Кубке футбольных мам. Женская команда блестяще сыграла в рамках второго этапа кубка, который прошел на стадионе «Зоркий в Красногорске Московской области. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В соревнованиях участвовали 10 команд из Москвы и Московской области, Брянска, Ельца, Рязани.

Футбольные мамы брянского «Спартака» победили во всех играх в группе. Они обыграли команды Зеленограда, Красногорска, Ельца и сборной футбольных мам, в которую вошли отважные мамы, из Клина, Орехово-Зуево, Фрязино и Лосино-Петровского.

В финале с командой из Красногорска брянские спартаковки в основное время сыграли со счетом 1:1, а победили в серии пенальти.

Итак, лучший игрок турнира - Софья Савина, лучший нападающий - Юля Иванова, лучший игрок в команде - Виктория Разумная.

Возрастное ограничение – 6+