Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянские строители восстанавливают социальные и образовательные объекты в Брянке Луганской Народной Республики. Ремонтируют учебно-воспитательный комплекс, школу искусств, гимназию, школы. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте. Он побывал на объектах во время рабочей поездки в Брянку.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянковском учебно-воспитательном комплексе №17, включающем школу и детский сад, меняют кровлю, монтируют отопление, меняют канализацию и туалеты в детском саду. В прошлом году здесь установили котельную и поменяли все окна.

В Брянковской гимназии уже смонтирована новая система отопления, ведут работы по ремонту входной группы. В прошлом году здесь заменили кровлю, окна и линолеум. В Брянковской гимназии пять кадетских классов. Ребята занимаются патриотической работой, важным направлением для них является физическая и военная подготовка.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Директор гимназии обратилась с просьбой, чтобы к тем работам, которые мы проводим, дополнительно отремонтировать спортивный зал, - рассказал Александр Богомаз. - Отрадно, что ребята знают историю родного края и любят свою малую родину. Сегодня на новых территориях важно сохранить эти традиции, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. И такое решение мы, конечно, приняли — спортзал отремонтируем! Работы уже идут.

Помимо ремонта самих зданий школ, везде оборудованы компьютерные классы, для работы учителей установлены интерактивные доски, ребята обеспечены учебниками.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Восстанавливают брянские строители и Брянковскую школу искусств.

- Совсем недавно при обстреле ВСУ были разрушены здания рядом со школой, значительно пострадала кровля самой ДШИ, - рассказывает Александр Богомаз. - Приняли решение выполнить работы по восстановлению кровли и заменить входную группу. Работы будут завершены уже до конца этого месяца.

Также строительные работа активно проходят в Брянсковских школах №4и №9. В первой в прошлом году провели большой объем восстановительных работ как внутри здания, так и снаружи. Полностью отремонтировали фасад, провели благоустройство, отремонтировали кровлю, установили газовую котельную, проложили 300 метров газопровода. Заменили все окна, уложили новый линолеум.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В школе №9 капитально отремонтировали само здание. Также заменили кровлю, полностью отремонтировали фасад, благоустроили территорию.

- Одна из просьб, с которой жители обращались в прошлом году, - это отремонтировать актовый зал, - говорит брянский губернатор. -. Посмотрели, внесли в план и сделали. Результат поразил! Также в школе завершили ремонт спортивного зала, установили новую мебель, приобрели интерактивные доски и компьютеры.

Ремонтные работы проводят и в здании МФЦ. Здесь оштукатурили стены, заменили электропроводку, ведут укладку напольной плитки, закупают оборудование и мебель.

Глава брянского региона уверен в том, что все работы на объектах наши строители выполнят в установленные сроки.