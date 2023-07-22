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Общество22 июля 2023 19:05

Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил брянцев за помощь Брянке

С ним встретился брянский губернатор Александр Богомаз
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил брянцев за помощь Брянке. С ним встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Они обсудили ход работ по восстановлению социальных объектов, инфраструктуры. Сейчас брянские строители, дорожники, коммунальщики ведут работы на 34 объектах. Об этом сообщает глава брянского региона на своей странице ВКонтакте.

Леонид Пасечник поблагодарил всех жителей Брянской области, медиков, которые сейчас проводят диспансеризацию взрослого населения, и наши предприятия за большой вклад в восстановление и развитие Брянки.

- Обсудили планы на будущее, - рассказал Александр Богомаз. - Пригласил Леонида Ивановича и делегацию республики принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков. Вместе мы со всем справимся! Брянская область продолжит оказывать помощь жителям Донбасса, освобожденных территорий и нашей подшефной Брянке!

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