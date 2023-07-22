Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский «Поезд здоровья» работает в Брянке с 12 июля. Местным жителям оказывают помощь 16 высококвалифицированных брянских специалистов: терапевты, невролог, уролог, гинеколог, хирург, офтальмолог, отоларинголог. В поезде есть рентген, узи, маммограф, флюорограф, электрокардиограф, передвижная лаборатория. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Брянские специалисты не только проводят профилактические осмотры, но и дают консультации по всем вопросам, возникающим в ходе приема.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Проведение диспансеризации для жителей Брянской области и всей России является привычным, но наши сограждане на новых территориях не имели возможности проходить комплексные профилактические осмотры более десяти лет, - рассказал глава брянского региона. - При этом все знают, что регулярное обследование — это возможность выявления заболеваний на ранней стадии, что позволяет приступить к незамедлительному лечению, а значит к сохранению здоровья в целом. И мы обязательно продолжим помогать нашей подшефной Брянке в выполнении этой важной задачи.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

«Поезд здоровья» с брянскими специалистами будет работать не только в самой Брянке, но и вотдаленных районах.

- Отрадно, что врачи, которые приехали сюда, несмотря на то, что недалеко находится линия фронта, сами изъявили желание поехать, -- добавил Александр Богомаз. - Благодаря проекту партии «Единая Россия» «За здоровое будущее» и нашим медикам, которые сформировали такую профессиональную медицинскую бригаду, жители Брянки получили возможность пройти комплексное медицинское обследование.