Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пять брянских педагогов удостоили губернаторской премии 2023 года. Их определили среди 17 специалистов, сообщает «Брянская учительская газета».

На премию претендовали работники детских садов, школ, колледжей, техникумов и учреждений дополнительного образования Брянщины.

Вот имена победителей: педагог-психолог детского сада № 22 «Солнышко» города Клинцы Галина Повесма, Наталья Зуева из отделения дошкольного образования лицея № 27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова областного центра, Галина Создаева психолог средней школы № 3 города Унеча, Татьяна Трафименкова из медико-социального техникума имени академика Н.М. Амосова и Руслан Куриленко преподаватель-организатор ОБЖ Почепского механико-аграрного техникума.

Руслан Куриленко – молодой специалист. Но он целеустремленный, любящий свой предмет педагог. А Татьяна Трафименкова в 2012 году стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший молодой преподаватель» по направлению «Гуманитарные науки».