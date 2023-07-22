Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В Брянске в парке Толстого появятся фигуры медведя, тигра и обезьяны. Из создают мастера резчики по дереву (Андрей Вишневский, Михаил Чирок, Руслан Каднай. В первый день фестиваля «Волшебный мир дерева», они показали наглядно их создание. Как только фигуры будут готовы, их обработают, покроют лаком и установят для обозрения горожан и гостей. Об этом сообщают в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В летней парковой библиотеке состоялась лекция-путешествие по творчеству Валентина. Динабургского «Льют березы белый свет…», прозвучали его стихи в исполнении чтецов, а также прошли творческие мастер-классы для детей. В час досуга «Игротека на столе» все желающие могли поиграть в настольные игры.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Порадовала посетителей фестиваля и выставка изделий народного творчества. Здесь можно было приобрести продукцию. А еще прошли бесплатные экскурсии по парку.

Завершил первый день фестиваля ансамбль «Раздолина». Он подарил всем хорошее настроение исполнением народных песен.

Возрастное ограничение – 0+