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Общество22 июля 2023 13:17

Международный аэропорт «Брянск» получит субсидию 58 миллионов рублей

Деньги воздушной гавани выделит Росавиация
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Международный аэропорт «Брянск» получит субсидию 58 миллионов рублей. Росавиация заключит с брянским аэропортом договор и выделит данную сумму. Об этом сообщают на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Росавиация провела отбор получателей субсидии на частичное возмещение расходов закрытым аэропортам за очередной период. В протоколе указано 10 воздушных гаваней, в том числе и акционерное общество «Международный аэропорт «Брянск». Воздушная гавань получит 58 миллионов 243 тысячи 759 рублей.

Всего из федерального бюджета закрытым аэропортам выделили 2,49 миллиарда рублей.

В срок до 25 июля Росавиация заключит соглашения о субсидировании с аэропортами Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Напомним, аэропорт Брянск закрыт с 24 февраля. Воздушное пространство ограничили для гражданских самолетов над областями, находящимися рядом с Украиной..

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