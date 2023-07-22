Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянской области опасно купаться в девяти озерах и реках. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты обнаружили в пробах воды несоответствие требованиям безопасности. В список таких водных объектов попали: озера Орлик -5, ДСК, Мутное. Некачественная вода и у железнодорожного вокзала Брянск-Орловский.

Опасно купаться в водоемах, находящихся в райцентрах. Роспотребнадзор не рекомендует окунаться в воду в прудах Больничном в Дятьково и Стодольском в Клинцы, а также озере Затишье в Клинцовском районе, озере Верхнее в Гордеевском район и реке Беседь в Красной Горе.