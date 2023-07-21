В Брянске открылся «Волшебный мир дерева»

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

В Брянске, в парке Алексея Толстого открылся трехдневный фестиваль деревянных скульптур «Волшебный мир дерева». Событие посвятили заслуженному работнику культуры РФ, создателю парка Валентину Давыдовичу Динабургскому. Об этом сообщают в городском объединении парков культуры и отдыха Брянска.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Здесь можно увидеть, как скульптуры из дерева создают опытные резчики, посмотреть выставку изделий народного творчества, а также приобрести понравившиеся сувениры.

Фото: городское объединение парков культуры и отдыха Брянска.

Все три фестивальных дня в парке Толстого будут выступать творческие коллективы города. На площадке парковой библиотеки для посетителей приготовили громкие чтения и мастер-классы. А еще всех ждут бесплатные экскурсии по парку, концертная и танцевальная программы.

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