В Брянской области ушел из жизни Председатель совета директоров АО «Пролетарий» Юрий Бондарев

Фото: официальный сайт АО "Пролетарий".

В Брянской области ушел из жизни Председатель совета директоров АО «Пролетарий», почетный гражданин Суражского района Юрий Бондарев. Он скончался 20 июля в 78 лет. Сообщают на официальном сайте АО «Пролетарий».

Юрий Иванович родился 26 августа 1944 года в Сураже. После школы служил срочную в Советской Армии. В 22 года пришел работать на будущую фабрику технических картонов «Пролетарий».В 1972 году Бондарев получил высшее профильное образование в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. Был механиком, начальником цеха №2, участвовал в пуско-наладочных работах на пятой картонно-делательной машине. В 1984-м Юрий Иванович поменял сферу деятельности — возглавлял Суражскую швейную фабрику «Восход» ,через два года вернулся на родное предприятие и возглавлял его до 2005 года. После занял должность председателя Совета директоров АО «Пролетарий».

Юрий Иванович всю свою жизнь посвятил градообразующему предприятию. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие региона его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а так же удостоили почетного звания «Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации».

- Коллектив АО "Пролетарий" скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким, - написали коллеги.

Коллектив редакции "Комсомольская правда - Брянск" скорбит по поводу смерти Юрия Ивановича и выражает глубокие соболезнования родным и близким.