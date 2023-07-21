В Брянске отметили День шахмат

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в парке Алексея Толстого состоялся спортивный праздник, посвященный Дню шахмат. Участниками интеллектуального соревнования стали 60 мальчишек и девчонок, занимающихся в шахматной школе и секциях. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Для ребят подготовили большую программу. Это и шахматные викторины, и аквагрим, и игра на большой доске с ростовыми шахматными фигурами. Но особенно юным шахматистом понравилось играть с мастерами ФИДЕ Екатериной Махлаенко и Леонидом Кандыбой.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- За стол даже сел исполняющий обязанности главы Советской районной администрации Денис Семенов, -. рассказали в мэрии города. - Он принял спортивный вызов девятилетней Надежды Волковой, чемпионки ЦФО среди девочек в возрасте до девяти лет. Победу в партии одержала юная шахматистка. Руководитель района вручил ей подарочные сертификаты на посещение аттракционов в парке имени 1000-летия города Брянска и детского развлекательного центра «Чудесария».

В завершении спортивного праздника все участник получили грамоты и призы.

Возрастное ограничение – 6+