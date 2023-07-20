Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске привели в порядок заброшенную территорию. Облагородили проезд между домом №37 по улице Крахмалева и домом №10 по улице Горбатова. Раньше здесь был пустырь об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик благоустроил заброшенную территорию быстро и за 11 миллионов рублей.

Начали с устройства водопроводного коллектора, который объединяет часть жилого сектора улицы Советской и улицы Крахмалева. Затем приступили к планированию территории. Ее разровняли и убрали дико растущую поросль.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- К слову, капремонт этого проезда - один из немногих случаев, когда компенсационное озеленение проводилось в месте произрастания срубленных в ходе работ по благоустройству деревьев, - рассказали в мэрии города. - Причем убрано было гораздо меньшее количество растительности: сейчас здесь высажены 42 остролистных клёна, чуть позже появится живая изгородь - это будет своеобразная буферная зона между дорогой и многоквартирными домами. Молодые саженцы имеют прочные подпорки, что поможет молодым деревцам без проблем расти и набираться сил.