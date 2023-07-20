Брянский мальчик Федя, спасший двух школьниц при атаке ДРГ, поддержал потерявшую на Крымском мосту родителей 14-летнюю Ангелину Кулик

Федя готов стать защитником для 14-летней Ангелины Кулик. Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

«Держись и поправляйся…»

Брянский герой Федя Симоненко, спасший двух школьниц при атаке со стороны Украины ДРГ, поддержал потерявшую на Крымском мосту родителей 14-летнюю Ангелину Кулик. Видео с обращением юного брянца опубликовала администрация Климовского района.

Сам переживший непростое испытание, он обратился к девочке со словами поддержки, напомнив, что она не одинока, и пожелал выздоровления, пообещав, что если надо, он сам станет ее защитником. Моральная поддержка Ангелине очень нужна, ей предстоит лечение в Москве, куда ее уже перевезли, и оправиться после потери папы и мамы.

- Ангелина, ты знаешь, ты не одна, вся страна с тобой. Я тоже был в ситуации, когда мне было непросто, но мне помогли ребята со всех уголков нашей страны», — сказал мальчик. - Если надо, я буду твоим защитником, держись и поправляйся.

«Чудом выжила!»

Ранним утром 17 июля Крымский мост с моря атаковали беспилотники и повредили одну из его секций. Во время атаки по мосту ехала семья из Белгородской области. Их автомобиль попал в зону поражения водных дронов, которые, по версии следствия, использовали украинские спецслужбы.

Чудом выжить в раскуроченном автомобиле удалось только 14-летней Ангелине. Ее родители погибли на месте. Девочку же взрывной волной вынесло в лобовое стекло с заднего сиденья.

Девочку из Белгородской области, потерявшую во время теракта на Крымском мосту обоих родителей, отправили из Краснодара в Москву. Она продолжит лечение в одном из ведущих детских федеральных учреждений. У Ангелины многочисленные порезы, черепно-мозговая травма. Также она находится в тяжелом психологическом состоянии. Об этом сообщает "KP.RU".

Накануне с Ангелиной начали работать психологи. Ребенок долго был не в курсе, что папа и мама не выжили после взрыва. Врачи не стали сразу сообщать ей трагические новости, чтобы не усугубить состояние девочки. О том, что родители погибли, Ангелине сообщили спустя два дня после удара украинского беспилотника по автомобильной переправе через Керченский пролив.

Уже известно, что воспитывать Ангелину будут тетя, бабушка и дедушка. Сестра погибшей Натальи Кулик занимается оформлением документов, чтобы удочерить 14-летнюю племянницу.

Врачи пока не могут сказать, когда школьница вернется домой в Белгородскую область.

Федя тоже мог погибнуть

Историю героического мальчика Феди Симоненко из Климовского района хорошо знают не только Брянцине, но и во всей нашей стране. 2 марта, во время атаки украинских диверсантов он, рискуя своей жизнью, спас двух школьниц. При этом сам получил серьезное ранение. Но, несмотря на полученное пулевое ранение, мальчик вывел из машины, попавшей под обстрел, двух девочек, с которыми ехал в школу, и спрятал в лесу.

Так встречали юного героя после выписки из больницы. Фото: А.В. БОГОМАЗ,vk.com.

Федора доставили в Брянскую областную больницу, ему оказывали необходимую помощь. Вместе с Брянской областью вся страна переживала за его судьбу, все желали мальчику скорейшего выздоровления. Пока Федор восстанавливался после ранения, в его поддержку во всей стране прошли флеш-мобы, расклеивали листовки , с надписью "Федор - наш герой", посвящали стихотворения.

В день выписки Федю пришли встречать юнармейцы, волонтеры и губернатор Брянской области Александр Богомаз. За героический поступок Феди он подарил многодетной семье новый дом и взял мальчика под свой патронаж. Смелость школьника оценил и президент России Владимир Путин, который наградил его своим указом медалью «За отвагу». Награду в торжественной обстановке школьнику вручил брянский губернатор в присутствии Героев России. Получил Федор и ведомственную награду Следственного комитета "Доблесть и отвага".

После такого серьезного испытания Федор Симоненко твердо решил стать военнослужащим. Теперь это его заветная мечта.

- Хочу стать командиром роды десанта, – сказал Федор Симоненко. - Родина - это самое главное, что есть у нас в мире.