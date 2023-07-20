Как Брянщина выполняет задачи по обеспечению продовольственной безопасности России

Крупный сельхозпраздник – это не только демонстрация новых сортов, а также технологий производства, выращивания и переработки аграрной продукции. Это условия для развития экономики региона и установления взаимовыгодных партнерских отношений с соседями. Фото: Алиса АЛЕКСАНДРОВА.

14-й День брянского поля прошел 14–15 июля 2023 года в поселке Кокино Выгоничского района Брянской области. В мероприятии приняли участие более 200 компаний из России и Белоруссии, которые представили свои достижения в области сельского хозяйства.

На площади более 80 гектаров были представлены различные сельскохозяйственные культуры, в том числе зерновые, зернобобовые, технические, овощные и плодовые. Также были представлены образцы сельскохозяйственной техники, оборудования и средств защиты растений.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Есть чем гордиться

За 14 лет своего существования День брянского поля стал доброй традицией и своеобразным двигателем в развитии аграрной отрасли региона. По сути, это выставка передовых технологий, масштаб которых показывает устойчивое развитие области в сфере российского АПК и дает мощный толчок для дальнейших перспектив.

Общая площадь посевов на демонстрационных полях в этом году составила около 80 гектаров. В осенний период здесь было высеяно 52 сорта озимых культур: пшеницы, ржи, тритикале и озимого рапса. В весенний – семена яровых сельскохозяйственных культур 210 сортов и гибридов. На экспериментальных полях Кокино более 260 делянок сортов и гибридов основных возделываемых в регионе сельскохозяйственных культур: от рапса до кукурузы. Среди них более 70 сортов «второго хлеба» страны – картофеля. Аграрии охотно делились своим опытом и инновационными процессами в земледелии.

Фото: Алиса АЛЕКСАНДРОВА.

Еще более 20 гектаров занимает участок для размещения выставочных экспозиций участников мероприятия, где можно было более детально познакомиться с товаром, который производят или представляют на Брянщине.

Работали колоритные выставки сельских поселений Выгоничского, Брянского, Почепского, Дятьковского, Карачевского и Брасовского районов, фермерское подворье, а также предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, которые проводили дегустации своих продуктов.

Один из таких участников – «Брянская зефирная фабрика». Предприятие начало свою работу в 2011 году, но уже зарекомендовало себя как местный производитель продукции высокого качества и широкого ассортимента.

Фото: Алиса АЛЕКСАНДРОВА.

– Мы производим десятки видов кондитерских пастильных изделий, приготовленных из натурального сырья – яблочного пюре и патоки – от проверенных поставщиков из Тульской области и сделанных строго по ГОСТу, – рассказывает управляющий фабрикой Александр Шубин. – Наша продукция не только вкусная, но и безопасная, ее приобретают для детского питания в школы и сады.

Пищевое предприятие оснащено современными производственными линиями по отсадке зефира и высокооборудованными сушильными камерами, которые позволяют минимизировать использование ручного труда. И это только повышает качество продукта.

Зефир этого производителя можно найти в региональных сетях магазинов «Калита», «Атлас», на полках гипермаркетов «Линия», а также в розничных магазинах шаговой доступности.

Фото: Алиса АЛЕКСАНДРОВА.

Созданы все условия

– Мы четвертый год производим картофеля больше, чем вся Белоруссия. Это говорит о том, что всегда надо ставить высокие цели и двигаться вперед, – подчеркнул в своем выступлении губернатор Брянской области Александр Богомаз. – Мы успешно выполняем задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Сегодня хозяйства Брянщины производят каждый седьмой килограмм картофеля, каждый четырнадцатый килограмм кукурузы на зерно, каждый двенадцатый килограмм рапса. Наша область развивается, идет вперед. При этом зарплата наших сельхозработников в среднем выше, чем по всей экономике в регионе. Далеко не каждая область может этим похвалиться.

Фото: Алиса АЛЕКСАНДРОВА.

Все это стало возможным благодаря урожаям, надоям, привесам, которые получают аграрии Брянской области. К примеру, в этом году у нас уже выращивают более миллиона голов свиней. Выше, чем в советское время.

Все больше людей вовлечено в сельское хозяйство. Этому активно способствует поддержка от государства. К примеру, для фермеров действует целый перечень специальных грантов, которые можно тратить на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (К(Ф)Х), покупку семян, техники, сельхозживотных. Гранты одинаково доступны как для начинающих аграриев, так и для уже опытных.

Фото: Алиса АЛЕКСАНДРОВА.

– Интерес к сельскому хозяйству есть, и он постоянно растет, пополняясь новыми К(Ф)Х и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (СПоК), – рассказывает о ситуации в регионе президент ассоциации «Фермеры Брянщины» и регионального Центра компетенций АПК Елена Левченко. – К примеру, помимо овощей и зерновых, у нас в регионе выращивают ягоды и фрукты, зелень и даже заготавливают дикоросы - лесные грибы и ягоды. Сегодня в области созданы все условия для того, чтобы развивать АПК и делиться своим опытом с другими регионами и даже странам.

В масштабах страны

Аграрный потенциал Брянщины высоко оценил председатель Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром» Олег Жидков.

– Брянская область не только приграничный регион, но это та земля, с которой нас связывают тесные торгово-экономические, культурные, социальные, семейные и просто человеческие отношения. Сегодня мы вместе с вами радуемся и разделяем те победы и те достижения, которыми с каждым годом прирастает брянская земля. Но без целей, без здоровой конкуренции невозможно победить, невозможно представить развитие. То, что мы увидели сегодня, достойно уважения, – подчеркнул белорусский коллега.

Фото: Алиса АЛЕКСАНДРОВА.

Одним из приятных событий праздника стала церемония награждения Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Почетной грамотой губернатора Брянской области лучших представителей агропромышленного сектора.

– В этом году участникам выставки вновь представилась прекрасная возможность – подробно познакомиться с передовыми технологиями и разработками в сфере АПК региона, обменяться опытом и поделиться своими достижениями, – говорит директор областного департамента сельского хозяйства Сергей Симоненко. – И нам действительно есть что показать, чем гордиться! День Брянского поля не только наглядно это демонстрирует, но и является мощным импульсом к дальнейшему подъему сельского хозяйства, определяя его приоритетные направления развития в масштабах всей страны, – резюмировал руководитель.

Почетным гостем второго дня главного аграрного праздника региона стала аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова. Во второй день выставки также работали подворья, гости праздника увидели презентацию предприятий пищевой перерабатывающей промышленности.

После осмотра выставки Московская делегация была впечатлена плодородием брянских полей и потенциалом экономики региона.

А брянский пшеничный сноп увезла с собой в Москву Светлана Орлова - как символ богатого урожая.

Кстати

День брянского поля проходит уже 14-й раз и в восьмой раз – на базе Брянского аграрного университета. В прошлом году брянские аграрии произвели сельхозпродукции на 134,5 млрд рублей.

Материал опубликован газете "КП-Брянск" (№29, 17 полоса).