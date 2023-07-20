Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на месте строительства Славянского моста нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли при расчистке дна реки Десны от мусора. Пришлось вызывать взрывотехников. Мусор мешал забивать 12-метровые шпунты для заливки шестой опоры. Подводный участок русла оказался завален бетонными плитами, бревнами. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На месте, где будет стоять шестая, пока не возведенная опора, работают два экскаватора. Их задействовали, чтобы ускорить строительство технологической площадки под шестую опору.

- После очистки дна реки и забивки шпунтов, на подготовленную площадку заедет сваебойная установка, - говорят в мэрии города. - Уже после забивки свай начнется бетонирование ростверка и заливка колон. После возведения шестой опоры технологическую площадку разберут, и Десна вернется в привычные горожанам берега.

Тем временем на построенных участках моста делают гидроизоляцию полотна дороги специальным составом. Ставят ограждения. Длина Славянского моста составляет 270 метров. Его строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Объект будет разделен на четыре полосы для движения.