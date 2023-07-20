В Брянске подрядчик тормозит с ремонтом в школе №28

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске подрядчик может не успеть закончить в срок ремонт в школе №28. Есть опасение, что образовательное учреждение может не распахнуть двери 1 сентября для своих учеников. До сих пор подрядчик не приступил к ремонту крыши. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На месте проведения работ побывали глава Брянской городской администрации Александр Макаров и прокурор города Брянска Юрий Шестаков.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Контракт на ремонт школы заключили на 40 миллионов рублей. За эти деньги подрядная организация должна отремонтировать кровлю и третий этаж. Из 40 миллионов рублей подрядчик выполнил работы на 15 миллионов рублей. Есть еще и дополнительные работы, их исполнение обойдется в 1,9 миллиона из 7 миллионов. Кстати, именно к дополнительным работам и приступили почему-то строители.

В свою очередь подрядчик говорит, что в марте начал делать два нижних этажа, чтобы успеть к сентябрю. Но ведь обычно стройку ведут сверху вниз: потолок, стены, пол. А еще он утверждает, что не может сделать крышу в соответствии с проектом, это технически невозможно. Нужно пересогласовать пирог кровли с учетом использования других материалов.

В управлении образования уточнили, что школьная смета прошла экспертизу. От первоначальной цены контракта она снизилась почти на 10 миллионов рублей. Выигрывая торги, подрядчик знал об утвержденном перечне работ, в том числе и по кровле. А, предлагая такую цену, еще и был уверен, что денег хватит на капремонт. Но в последнюю неделю подрядчик начал опасаться по поводу ремонта крыши.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В среднем каждый день капитальный ремонт школы проводят до 20 человек. Александр Макаров призвал подрядчика увеличить их количество, чтобы не допустить срыва контракта.

- Это единственная из трех школ, где провал в работах, - сказал глава Брянской городской администрации. - Есть опасения, что можем не уложиться в сроки. 60-ю школу, где цена 100 миллионов рублей, сдали досрочно, бассейн в гимназии №6 - почти на выходе. В 28-й школе у нас возникли сложности. С февраля контракт заключен, но подрядчик даже не подумал о том, чтобы заранее закупить материалы для кровли. Подрядчика мы знаем и с хорошей, и с плохой стороны, но в последнее время он избаловался. Не подумал он о том, чтобы вести ремонт крыши параллельно с внутренним ремонтом, например, в мае и июне, когда стояла сухая погода.

В итоге решили, что подрядчик основные работы выполнит до 1 августа. А дополнительные – до 15 августа. Пока городская прокуратура объявила ему предостережение.