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Экономика20 июля 2023 8:00

Разработка «Россети Центр» получила Национальную премию в области экологических технологий

Разработка предназначена для снабжения электричеством населенных пунктов с небольшим количеством жителей
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

19 июля 2023 года состоялось награждение победителей Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ – ЛИДЕР 2023». В номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» победу одержала компания «Россети Центр» с проектом блочно-модульной системы накопления электроэнергии.

Разработка предназначена для снабжения электричеством населенных пунктов с небольшим количеством жителей, расположенных в отдалении от основных центров питания. Накопитель – полностью российский продукт, не имеющий аналогов в сопредельных государствах. Система уже хорошо проявила себя в эксплуатации: более года она обеспечивает автономное электроснабжение жителей деревни Осипово Старицкого района Тверской области.

«Использование современных технологий в нашей деятельности позволяет компании развиваться, сокращать потери, повышать качество и надежность электроснабжения. Мы успешно внедряем новейшие отечественные продукты в работу электросетевого комплекса, и полученная награда является подтверждением этого», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС