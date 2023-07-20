Брянские эксперты выразили свое мнение о продовольственной безопасности России

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Россия полностью закрывает свои потребности в продовольствии и при этом остается стабилизирующим поставщиком продовольствия в мире, но не в ущерб внутреннему рынку, который является приоритетным. Излишки продовольствия экспортируют, прежде всего, нашим дружественным партнерам. Доля экспорта российского АПК в дружественные страны уже превысила 85%.

Преимущества отечественного сельского хозяйства заключаются в географической диверсификации (например, если на юге страны царит засуха, хороший урожай зерновых получается за счет Центра и Поволжья), наличием более 13 миллионов гектар неиспользуемой пашни (принята госпрограмма по вовлечению в оборот этих земель), а также наличии огромных запасов пресной воды. В России реализуют стратегию развития зернового комплекса до 2035 года, принята госпрограмма на 2022-2031 годы, предусматривающая комплекс мер вовлечения в оборот неиспользуемых земель, осуществляются и иные меры господдержки сельского хозяйства.

Свою оценку ситуации с продовольственной безопасностью в стране дали и брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин отметил, что нужно знать о том, что на Брянщине производится каждый седьмой килограмм картофеля, каждый четырнадцатый килограмм кукурузы на зерно, каждый двенадцатый килограмм рапса и 100% мака (для фармацевтической промышленности).

- По итогам 2022 года доля продукции брянских производителей и поставщиков на полках сетевых магазинов региона составляет: хлебобулочные изделия – 95% – 98%, мясная продукция – 58% – 62%, молочная продукция – 56% – 59%, плодоовощная продукция – 48% – 51%, бакалея – 45% – 48%, - сказал Валерий Алексеевич.

А также он подчеркнул, что Брянская область «не конкурирует, скрывая ноу-хау, а, наоборот, с готовностью делится секретами успехов.»

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрия Лобунов не утверждает, что страна уверенно обеспечила продовольственную безопасность.

- Даже с учетом зависимости от импортного семенного материала и импортного молодняка в птицеводстве и животноводстве, результаты работы сравнимы с пресловутыми 90-ми, - говорит Юрий Николаевич. -. Прирост потребления мяса в 4% невелик, при том, что говядина в значительной степени заменена гораздо менее полезной курятиной. По потреблению молока и молочных продуктов Росстат фиксирует падение потребления более чем на треть, даже с учётом применения «пальмового солидола» в качестве «молочного сырья». Потребление яиц по сравнению с 1990 годом снижено более чем на 5%.

Также аналитик считает, что в сфере продовольственной безопасности еще предстоит большая работа.

- А рост продуктового экспорта, который приносит прибыли отдельным предпринимателям, относится к сфере экономической, но никак не продовольственной безопасности, - добавил брянский эксперт.

Руководитель общественного движения, социальный предприниматель Руслан Егоров считает, что Брянская область остается одним из лидеров в создании продовольственного щита страны.

- Прошедшая 14-15 июля ежегодная агропромышленная выставка «Брянское поле», прямое тому доказательство,- сказал Руслан Александрович. - Это важнейшее деловое событие для аграрной индустрии и настоящий праздник для селян и горожан. Здесь были представлены новинки сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений и удобрений – всего, что нужно для успешного растениеводства. Общая площадь посевов на демонстрационных делянках агропромышленной выставки составила 80 гектар, участок для размещения выставочных экспозиций занял больше 20 гектар.

- Пищевая и перерабатывающая промышленность полностью обеспечивают региональные потребности в основных продуктах питания, динамично развиваются, по линии импортозамещения заполнили освободившиеся ниши. Объем отгруженных пищевых продуктов за 9 месяцев 2022 года составил 105,7 млрд. рублей, или 121% к соответствующему периоду 2021 года. Рост производства наблюдается в молочной, мясной, мукомольной, крупяной промышленности, - аргументирует свое мнение эксперт, ссылаясь на данные «Вестника Брянской ГСХА №1 за 2023г

А также Руслан Александрович говорит о том, что ,по результатам оценки, проведенной ФГБУ «Агроэкспорт», в группе регионов с высоким объемом экономики АПК Брянская область заняла второе место. Первое место – у Калининградской области.

- На примере только одной Брянской области можно уверено констатировать, что тенденция активного развития сельского хозяйства является абсолютно очевидной и ведет к достижению высокого процента удельного веса отечественной сельхозпродукции в общем объеме товарных ресурсов, что и определяет уровень достигнутой продовольственной безопасности всей страны, - подчеркнул Руслан Егоров.