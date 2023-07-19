В Брянске после ремонта улицы Любезного строителям указали на недостатки

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Любезного новый асфальт и крутые пандусы. Уложили новый асфальт на проезжей части и на тротуарах. Установили яркие уличные фонари и пандусы для маломобильных горожан. Строители завершают ремонт дороги на улице Любезного. Работы ведут на участке от дома №6 до перекрестка с улицей Красноармейской. Его протяженность - 410 метров. Работы вели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта улицы Любезного - 14 миллионов 740 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строители уложили новое асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров. Сделали линии наружного освещения и установили энергоэффективные светодиодные фонари. Нанесли дорожную разметку и установили новые дорожные знаки. Также построили стоянки для машин местных жителей.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Ремонт улицы Любезного оценила приемочная комиссия. В ее состав вошли представители управления и комитета по ЖКХ, подрядчики, ГИБДД, общественные организации, депутаты горсовета. Составили акт и указали подрядчику на недостатки.

- Необходимо устранить на тротуаре углы пандуса - они слишком крутые, - говорят в мэрии города. - На этот недостаток указала директор брянского центра реабилитации инвалидов Ирина Лаврушина. Также строителям необходимо подстричь буйную зелень газонов и устранить провал плитки на одном из тротуаров.