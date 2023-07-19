Брянский учитель Татьяна Степина вошла в число 32 лучших педагогов допобразования страны

Фото: Брянский губернаторский Дворец им. Ю.А. Гагарина.

Брянский учитель Татьяна Степина вошла в число 32 лучших педагогов дополнительного образования страны. Педагог стала одним из победителей первого тура федерального заочного этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». До этого Татьяна победила на областном конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования. Учитель трудится во Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина. Об этом сообщают ВКонтатке, в группе учреждения культуры.

Теперь Татьяну Николаевну ждет второй заочный тур. Это - онлайн-тестирование по теме "Актуальные вопросы развития сферы дополнительного образования детей" и видеообращение "Педагог дополнительного образования: где учиться мастерству?".

- Уверены, наш педагог пройдет все конкурсные испытания и с успехом представит Брянскую область на финальном очном этапе Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям", - говорят коллеги. - Желаем успехов!