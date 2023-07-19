В Брянской области лихач на водном скутере погубил лебединую семью

Такой запомнили лебединую семью местные жители. Фото: "Дятьковский вестник".

В Дятьковском районе в поселке Старь лихач на водном скутере погубил стаю лебедей. Об этом сообщает издание «Дятьковский вестник».

Мужчина на водном скутере врезался в стаю белых лебедей. Погибли почти все птицы. Выжил лишь маленький птенец.

По словам очевидцев, фамилия злодея неизвестна. Люди написали заявление в полицию и требуют справедливости. Правоохранители пока не комментируют случившееся.

А пораженные до глубины души местные жители бурно обсуждают ЧП в соцсетях. Они боятся, что чудовищный поступок мужчины останется безнаказанным.

- Наказать по полной программе, - пишет в комментариях одна из пользователей соцсети. - Если за спиленное дерево - штраф 30 тысяч рублей, то за убийство краснокнижных птиц должна быть тюрьма с выплатой штрафа и конфискацией гидроскутера. Лишь бы не спустили это дело!