Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области открыли центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Об этом на своей страничке ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- Верховный главнокомандующий, Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами задачу по формированию системы обучения кадров для развития беспилотной авиации, - рассказал глава брянского региона. - Это необходимо для охраны рубежей нашей Родины. Благодаря Readovka Пограничному управлению ФСБ России по Брянской области передали очередную партию специализированного оборудования.

Будущим операторам беспилотников предстоит пройти курсы подготовки, получить необходимые знания, умения и навыки.

- Но, главные качества, которыми должны обладать защитники Отечества - это мужество, отвага и беззаветная преданность Родине, - сказал Александр богомаз. - И у наших ребят они точно есть!