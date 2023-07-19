В Брянске прошли «Веселые старты для старшего поколения»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска прошли «Веселые старты для старшего поколения». Спортивный праздник состоялся во Дворце культуры железнодорожников. Он прошел впервые, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Участниками события стали самые спортивные, активные и дружные участники клуба «Добрые сердца» из комплексного центра соцобслуживания.

Начались соревнования с разминки. Ее провел восьмикратный абсолютный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы по армлифтингу Александр Бояров. А потом участники поделились на команды. Они прошли пять эстафет: «Ловкачи», «Алфавит», «Передача мяча», «Перекати поле», «Меткая команда».

Все участники спортивного праздника получили грамоты и призы.

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