В Брянске подрядчик, строящий школу на старом аэропорту, по-прежнему нарушает сроки

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске подрядчик, строящий школу на 1225 мест на старом аэропорту, по-прежнему нарушает сроки. Компания получила повторную претензию за нарушение сроков выполнения контракта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрацию.

На сегодняшний день подрядчик выполнил геодезические работы, сделал ограждение территории строительства, организовал подъездные пути к ней, вырыл котлован. Сейчас специалисты строительной компании занимаются забивкой свай, проводят статические испытания с ними.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

- Вы солидно отстаёте от графика производства работ, - сказал заместитель главы Брянской городской администрации Максим Коньшаков., который побывал сегодня на объекте. - На данный момент у вас уже должна быть забита половина свай, а на следующей неделе эти работы должны быть завершены, а у вас ещё не все рабочие на объект приехали. К 1 августа у вас должны быть залиты ростверки, а вы даже не приступили к подбетонке. Так никуда не годится! Вы не исполняете взятые на себя обязательства, что может послужить в дальнейшем поводом для расторжения контракта. Мы в этом не заинтересованы, но и мириться с тем, что вы работаете спустя рукава, тоже не намерены.

Напомним, в конце апреля эта фирма из Якутска выиграла торги с ценой контракта в 1,2 миллиарда рублей. Строительство нового учебного заведения, которое будет таким, как школы №№71 и 72, ведут в два этапа: с мая по декабрь 2023 года и с января по декабрь 2024.