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Общество18 июля 2023 16:57

В Брянске готовятся отпраздновать День города

Областной центр преобразят к знаменательным датам
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске готовятся отметить День города и 80-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Накануне праздников в городе проведут субботники. Об этом сообщают в городском Совете народных депутатов.

Также благоустроят памятные места и воинские захоронения – сделают косметический ремонт. Волонтеры организуют уборку во дворах домов, где проживают ветераны.

Во всех районах Брянска пройдут традиционные визиты почета к ветеранам, труженикам тыла, участникам партизанского движения. Для них проведут праздники дворов «Брянская улица». Учителя и воспитатели в детских садах и школах проведут для ребят тематические уроки истории и часы мужества.

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