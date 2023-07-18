В Брянске готовятся отпраздновать День города

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске готовятся отметить День города и 80-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Накануне праздников в городе проведут субботники. Об этом сообщают в городском Совете народных депутатов.

Также благоустроят памятные места и воинские захоронения – сделают косметический ремонт. Волонтеры организуют уборку во дворах домов, где проживают ветераны.

Во всех районах Брянска пройдут традиционные визиты почета к ветеранам, труженикам тыла, участникам партизанского движения. Для них проведут праздники дворов «Брянская улица». Учителя и воспитатели в детских садах и школах проведут для ребят тематические уроки истории и часы мужества.