Энергетики «Брянскэнерго» готовы к работе в условиях надвигающейся непогоды

Фото: ПАО «Россети Центр».

Сегодня, 18 июля, на территории Брянской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические явления - местами возможны сильные дожди, гроза, град, усиление ветра до 20 м/с. Филиал «Брянскэнерго» готов к работе в нестабильных погодных условиях.

К оперативному реагированию готовы 120 бригад в составе 494 энергетиков и 208 единиц техники. Также в распоряжении филиала находятся 44 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью более 3,4 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС. «Брянскэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).