В Брянске пройдет фестиваль «Волшебный мир дерева»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске пройдет фестиваль деревянных скульптур «Волшебный мир дерева». Он пройдет с 21 по 23 июля в парке-музее Алексея Толстого. Мероприятие в городе проходит уже во второй раз. Фестиваль приурочили ко Дню рождения заслуженного работника культуры РФ, создателя парка-музея им. А.К. Толстого, почетного гражданина города Брянска, поэта Валентина Динабургского. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Прямо на глазах у зрителей мастера-резчики создадут скульптуры из дерева. А на выставке-ярмарке можно будет посмотреть готовые изделия и сувениры, а также приобрести что-то в подарок и на память.

Для гостей фестиваля выступят творческие коллективы Брянска. На площадке парковой библиотеки проведут чтения и мастер-классы. А еще проведут две бесплатные экскурсии по парку. Каждый фестивальный день завершат концертная и танцевальная программы.

Напомним, в прошлом году на фестиваль в парк Толстого приехали мастера художественной резьбы по дереву - Федор Янин, Андрей Кондрашов и Андрей Вишневский. Они сделали зримыми три известные цитаты Козьмы Пруткова. Это - коллективный псевдонима четырех писателей. Один из них - Алексей Толстой.

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